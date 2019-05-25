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Ухудшение зрения способствует понижению познавательных способностей

Ученые из США провели исследования, показавшие, что ухудшение зрения связано с понижением познавательных способностей, для взрослых в возрасте 45 лет и старше. Доводы специалистов опубликовало издание Medical Xpress.
Ухудшение зрения способствует понижению познавательных способностей

Исследователи обнаружили, что 18% людей в возрасте старше 45 лет, которые обращались к врачам из-за нарушения зрения, также сообщили о функциональных ограничениях по сравнению с 4% наблюдаемых, не имеющих указанных проблем со здоровьем. В анализе учитывалась возрастная группа, пол, этническая принадлежность, уровень образования, наличие пагубных привычек.
«Согласно нашим наблюдениям, нарушение зрения увеличивает вероятность того, что у человека появятся функциональные ограничения, особенно это проявляется в познавательных способностях. Проблему поможет минимизировать обращение к соответствующим специалистам, которые назначат соответствующее лечение», - отметили ученые.

Медики отмечают, что не будет лишним проведение профилактических мер по поддержанию здоровья глаз. Особенно это касается людей среднего и пожилого возраста.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 13:41


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