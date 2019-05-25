Михаил Боярский признался, что популярность ему мешает

Михаила Боярского давно считают символом Санкт-Петербурга. Но из-за чрезмерной знаменитости артист не может банально встретиться где-нибудь с друзьями или просто сходить за покупками. Так как актёр преданный болельщик футбольной команды «Зенит», его можно встретить лишь на матчах.Он пожаловался, что дети и внуки не хотят с ним ходить на прогулки, так как поклонники сразу узнают и заходятся в бурном хохоте. Но при этом актёр ценит тех, кто уважает его талант и не отказывается сделать фотографию.Михаил Боярский поделился случаем с больницы, когда в СМИ ходили сплетни о смерти актёра. Чтобы развеять ложь, врачи стали пускать в палату фанатов. Однажды две девушки попросили спеть его какую-то песню, при этом актёру должны были делать укол.Артист искренне порадовался за дочь Елизавету Боярскую, которая имеет семью и старается не распространятся о личной жизни. Также актёр благодарен своей жене Ларисе Луппиан за поддержку. Вместе они уже 40 лет и являются хорошой образцовой семьей.Михаил Боярский рассказывает, что наслаждается своим возрастом. В кино пока возвращаться не хочет, хотя здоровье ещё позволяет. Актёр говорит, что нет людей, с которыми он бы хотел сработаться. Пока его окружают дети, он хочет наблюдать за их взрослением. Актёр отметил, что сейчас ни за что не променяет семью и работу по дому на съёмки в кино.

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Автор: Теодорович Анастасия

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