EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Михаил Боярский признался, что популярность ему мешает

Советский и российский актёр театра и кино Михаил Боярский в YouTube-проекте Ирины Шахман «А поговорить?» пожаловался на свою популярность. Он рассказал, почему его редко можно встретить в общественных местах.
Михаил Боярский признался, что популярность ему мешает


Михаила Боярского давно считают символом Санкт-Петербурга. Но из-за чрезмерной знаменитости артист не может банально встретиться где-нибудь с друзьями или просто сходить за покупками. Так как актёр преданный болельщик футбольной команды «Зенит», его можно встретить лишь на матчах.

Он пожаловался, что дети и внуки не хотят с ним ходить на прогулки, так как поклонники сразу узнают и заходятся в бурном хохоте. Но при этом актёр ценит тех, кто уважает его талант и не отказывается сделать фотографию.

Михаил Боярский поделился случаем с больницы, когда в СМИ ходили сплетни о смерти актёра. Чтобы развеять ложь, врачи стали пускать в палату фанатов. Однажды две девушки попросили спеть его какую-то песню, при этом актёру должны были делать укол.

Артист искренне порадовался за дочь Елизавету Боярскую, которая имеет семью и старается не распространятся о личной жизни. Также актёр благодарен своей жене Ларисе Луппиан за поддержку. Вместе они уже 40 лет и являются хорошой образцовой семьей.

Михаил Боярский рассказывает, что наслаждается своим возрастом. В кино пока возвращаться не хочет, хотя здоровье ещё позволяет. Актёр говорит, что нет людей, с которыми он бы хотел сработаться. Пока его окружают дети, он хочет наблюдать за их взрослением. Актёр отметил, что сейчас ни за что не променяет семью и работу по дому на съёмки в кино.

Читайте также: Дженнифер Лопес определилась с датой и местом для свадьбы

Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 15:25


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Добавление комментария
Последние новости
25.05, 16:08 Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко к 18-летию
25.05, 15:56 Зеленский назвал первым шагом к переговорам с Россией
25.05, 15:55 Сайты используют уязвимость для слежки за пользователями
25.05, 15:47 Умер актёр Пьер Ате
25.05, 15:39 Морской трибунал ООН потребовал от России освободить
25.05, 15:34 Составлен рейтинг знаменитостей, зависимых от социальных
25.05, 15:28 В Подмосковье женщина покусала и избила двух полицейских
25.05, 15:25 Михаил Боярский признался, что популярность ему мешает
25.05, 15:16 Названы четыре вещи, требующие немедленной замены при
25.05, 15:06 Озвучены новые подробности о самом большом мониторе Apple
25.05, 15:03 Юлия Савичева похвалила Мариам Абделькадер за исполнение
25.05, 14:59 В России продажи электрокаров в апреле выросли в два раза
25.05, 14:52 Дженнифер Лопес определилась с датой и местом для свадьбы
25.05, 14:47 Ирина Понаровская поразила поклонников стильным образом
25.05, 14:41 Эксперты назвали ТОП-5 кроссоверов с самой долговечной
25.05, 14:35 Жасмин рассказала о биологическом родстве с сыном
25.05, 14:31 Эксперты рассказали, как спастись от жары
25.05, 14:22 Девушки назвали самые действенные способы отшивать парней
25.05, 14:16 Женщин редко волнует использование презервативов при
25.05, 14:11 Светлана Лобода подарила победителям шоу «Голос. Дети»