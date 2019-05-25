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В России продажи электрокаров в апреле выросли в два раза

В России, несмотря на низкую популярность, в апреле продажи электрокаров выросли в два раза. Мониторинг рынка провели эксперты агентства «АВТОСТАТ».
В России продажи электрокаров в апреле выросли в два раза

Согласно предоставленным данным, в апреле счастливыми обладателями «зеленых» машин стали 26 россиян. Годом ранее объем продаж составлял всего 12 единиц.

Самым часто продаваемым электрокаром стал Jaguar I-Pace. Кроссовер не уступает первое место с момента выхода на рынок в декабре прошлого года. Апрельский результат модели составляет 11 единиц. На второй позиции с показателем в 7 ед. расположился Nissan Leaf. Замыкает тройку Tesla Model X – 4 ед. На долю Renault Twizy пришлись 2 продажи и по одной досталось Model 3 и Tesla Model S.

В Москве на учет поставлены 9 электрокаров. В Хабаровском крае, Приморье и Подмосковье находятся по 1 машине. Оставшиеся 11 экземпляров разошлись по другим регионам.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 14:59


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