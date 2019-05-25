Названы четыре вещи, требующие немедленной замены при покупке б/у авто

После приобретения машины с пробегом следует провести расширенное ТО. Замене подлежат все жидкости, следует поменять и моторное масло. Рекомендуется обновить фильтры, включая топливный. При пробеге свыше 60 тыс. км нужно залить новое трансмиссионное масло и поменять ремень ГРМ. Следует заменить тормозные колодки и диски. Проверке и покупке подлежат шаровые опоры, стойки стабилизаторов и амортизаторы. У авто с пробегом старше пяти лет часто имеется проблема с растрескавшимися и пересохшими резиновыми уплотнениями, в том числе манжетами, пыльниками ШРУСов, втулками и демпферами. Данные изделия, потерявшие эластичность, могут вызывать различные вибрации и стуки при движении машины.Необходимо проверить кузов на предмет царапин и сколов, обращая внимание на очаги коррозии. Авто рекомендуется отдать на профессиональную антикоррозийную обработку. Этим нельзя пренебрегать, так как процедура улучшит сопротивляемость металла ржавчине.

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Автор: Семен Зайцев

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