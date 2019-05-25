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Технологии

Сайты используют уязвимость для слежки за пользователями iPhone

Сайты используют уязвимость для слежки за пользователями iPhone, находящимися под управлением iOS. Независимое исследование провели эксперты из Кембриджского университета.
Сайты используют уязвимость для слежки за пользователями iPhone

Эксперты считают, что завладеть личными данными хакеры могут через любой девайс на базе iOS и Android без использования бэкдоров и вредоносных программ. Метод, получивший название SensorID, эффективен вне зависимости от браузера, установленного на отслеживаемом устройстве.

Гироскопы, акселерометры и магнитометры после сборки калибруются. Идентификационный номер позволяет производителям отличать один смартфон от другого. Apple присваивает уникальный номер каждому iPhone, поэтому злоумышленники через интернет получают доступ к датчикам и крадут нужную информацию о владельце. Купертиновцы знали о проблеме, поэтому встроили систему защиты в iOS 12.2.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 15:55


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