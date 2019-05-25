Сайты используют уязвимость для слежки за пользователями iPhone

Эксперты считают, что завладеть личными данными хакеры могут через любой девайс на базе iOS и Android без использования бэкдоров и вредоносных программ. Метод, получивший название SensorID, эффективен вне зависимости от браузера, установленного на отслеживаемом устройстве.Гироскопы, акселерометры и магнитометры после сборки калибруются. Идентификационный номер позволяет производителям отличать один смартфон от другого. Apple присваивает уникальный номер каждому iPhone, поэтому злоумышленники через интернет получают доступ к датчикам и крадут нужную информацию о владельце. Купертиновцы знали о проблеме, поэтому встроили систему защиты в iOS 12.2.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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