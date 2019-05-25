Сайты используют уязвимость для слежки за пользователями iPhone
Сайты используют уязвимость для слежки за пользователями iPhone, находящимися под управлением iOS. Независимое исследование провели эксперты из Кембриджского университета.
Эксперты считают, что завладеть личными данными хакеры могут через любой девайс на базе iOS и Android без использования бэкдоров и вредоносных программ. Метод, получивший название SensorID, эффективен вне зависимости от браузера, установленного на отслеживаемом устройстве.
Гироскопы, акселерометры и магнитометры после сборки калибруются. Идентификационный номер позволяет производителям отличать один смартфон от другого. Apple присваивает уникальный номер каждому iPhone, поэтому злоумышленники через интернет получают доступ к датчикам и крадут нужную информацию о владельце. Купертиновцы знали о проблеме, поэтому встроили систему защиты в iOS 12.2.