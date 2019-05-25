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Шоу-бизнес

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко к 18-летию заработает солидное состояние

В микроблоге Яны Рудковской появилась публикация, посвящённая её, и Евгения Плющенко младшему наследнику Александру. Она призналась, её Сын к 18-летию сможет заработать солидное состояние.
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко к 18-летию заработает солидное состояние

Подписчики Яны Рудковской нередко критикуют знаменитость за методы воспитания детей. Её сын Александр Плющенко ещё не пошёл в школу, а уже работает на уровне спортсмена-чемпиона. Мальчику приходится интенсивно тренироваться и репетировать многочасовые ледовые шоу, что многих возмущает, ведь он фактически лишен детства, но его звёздная мать не согласна с критикой. Она отмечает, ей и самой пришлось работать с ранних лет, взяв на себя обязанности по дому, а потому воспитывает так и детей. Взрослея в обстановке, позволяющей узнать цену себе и деньгам, мальчики сразу научатся правильно распоряжаться своими возможностями и временем.

Александр Плющенко, рассказала продюсер, уже сейчас имеет прекрасные перспективы на будущее и зарабатывает помимо необходимого жизненного опыта собственные средства. Родители не имеют права распоряжаться этими деньгами, и вся накопленная сумма достанется юному фигуристу по достижению совершеннолетия. К 18-летию он сможет купить себе собственную жилплощадь или автомобиль, а может быть сына захочет оплатить обучение в престижном ВУЗе.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 16:08


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