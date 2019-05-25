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Технологии

Озвучены новые подробности о самом большом мониторе Apple

В Сеть утекли новые подробности о самом большом мониторе диагональю в 31,6 дюймов от компании Apple. Дебют фирменного дисплея запланирован на лето.
Озвучены новые подробности о самом большом мониторе Apple

Модель с кодовым названием J290 получит экран, поддерживающий технологии True Tone, Night Shift, DCI-P3, HDR. В зависимости от освещения в помещении новинка может регулировать яркость и цветовую гамму.

Дисплей тесно интегрирован со всей выпускаемой Apple техникой. Пользователи Mac смогут менять параметры по своему вкусу и сохранять настройки: точку белого, автояркость, цветовое пространство, максимальную яркость.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 15:06


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