Озвучены новые подробности о самом большом мониторе Apple

Модель с кодовым названием J290 получит экран, поддерживающий технологии True Tone, Night Shift, DCI-P3, HDR. В зависимости от освещения в помещении новинка может регулировать яркость и цветовую гамму.Дисплей тесно интегрирован со всей выпускаемой Apple техникой. Пользователи Mac смогут менять параметры по своему вкусу и сохранять настройки: точку белого, автояркость, цветовое пространство, максимальную яркость.

Читайте также: Япония выпустит новые скоростные поезда до 2030 года

Автор: Джанабилова Татьяна П

Добавление комментария

o