Озвучены новые подробности о самом большом мониторе Apple
В Сеть утекли новые подробности о самом большом мониторе диагональю в 31,6 дюймов от компании Apple. Дебют фирменного дисплея запланирован на лето.
Модель с кодовым названием J290 получит экран, поддерживающий технологии True Tone, Night Shift, DCI-P3, HDR. В зависимости от освещения в помещении новинка может регулировать яркость и цветовую гамму.
Дисплей тесно интегрирован со всей выпускаемой Apple техникой. Пользователи Mac смогут менять параметры по своему вкусу и сохранять настройки: точку белого, автояркость, цветовое пространство, максимальную яркость.