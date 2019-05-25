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Шоу-бизнес

Ридли Скотт ведет переговоры с руководством Walt Disney о продолжении «Чужого»

Создатель оскароносного фильма ужасов «Чужой» Ридли Скотт подтвердил, что ведет переговоры с руководством компании Walt Disney о съемках продолжения фильма. Автор идеи хочет снять приквел истории об эволюционировавшем ксеноморфе с другой планеты.
Ридли Скотт ведет переговоры с руководством Walt Disney о продолжении «Чужого»

Известный режиссер сообщил изданию The Hollywood Reporter о переговорах с Walt Disney насчет съемок нового фильма из серии «Чужой». Ридли Скотт рассказал о своем желании снять приквел оригинальной истории об агрессивном инопланетном существе.

Вышедший на экраны в 1979 году хоррор «Чужой» обрел большую популярность и завоевал немало наград, в том числе и "Оскар" за лучшие визуальные эффекты. С того времени сам Ридли Скотт, который режиссировал первый фильм, снял только две киноленты о вселенной ксеноморфов: «Прометей» и «Чужой: Завет».

Британский кинорежиссер считает, что выпуск продолжения истории «Чужой против Хищника» негативно сказался на восприятии оригинальной концепции. Лента фактически «убила» инопланетного ксеноморфа. Поэтому Скотт хочет дать новый виток идее классике ужасов и рассказать зрителям, что было до событий, которые произошли с Эллен Рипли и ее командой в первой части хоррора.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 16:25


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