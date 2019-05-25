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Наука

Британские археологи нашли уникальный щит железного века

В Англии археологи нашли старинный деревянный щит. Учёные сообщают, что находка может изменить представления об оружиях железного века.
Британские археологи нашли уникальный щит железного века


Джулия Фарли, которая занимается коллекциями из железного века в Британии, сообщает, что это уникальная находка для всего мира. Несмотря на то, что щит сделан из коры, его состояние за столько лет отлично сохранилось. Учёные удивились тому факту, что оружие сделано из дерева.

К сожалению, технологию конструирования щита историкам не удалось узнать. Они заявили, что в то время таким способом изготовляли не только оружия, а и разные предметы из коры.
Британские археологи нашли уникальный щит железного века


Интересно то, что толщина щита всего 3 мм и он довольно легкий. Эта особенность помогала бороться воинам с врагами. В состав находки входит кора ольхи, тополи, ивы. Укрепляющие планки сделаны из яблони, груши и боярышника. Кора оказалась крепкой, чтобы противодействовать ударам от копий или других оружий из металлов.
Британские археологи нашли уникальный щит железного века


Историки планируют изучить, для каких целей применялся щит: борьбы или как ритуальное приспособление. По мнению учёных, такая находка удивительная и исторически ценная.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 16:16


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