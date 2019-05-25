Эксперты рассказали, как спастись от жары

Первое, что следует сделать, заварить мятный чай, после чего поставить его в холодильник. Напиток можно не только пить, но и распылять на кожу, что принесет прохладу. Не менее хорош в этом отношении хризантемовый чай, способствующий снижению температуры тела и успокаивающий сыпь от пребывания на солнце. Как показывает практика, йога также поможет справиться с дискомфортными ощущениями. Можно свернуть язык в трубочку, потянув обе стороны вверх к середине, затем вдохнуть через рот, после чего задержать дыхание и медленно выдохнуть через нос.Эксперты советуют чаще применять действенный способ охлаждения организма и за счет укладки кубиков льда в полиэтиленовых пакетах под простыни, особенно к ногам, шее. Не будет лишним замораживание воды и расстановки её перед настольным вентилятором. Стоит добавить в эту жидкость соль для большего эффекта.Алоэ вера не только успокаивает, но и охлаждает кожу, что необходимо взять во внимание. Употребление острой пищи увеличивает кровообращение и заставляет потеть, в связи с чем человек чувствует себя гораздо комфортнее в жару. Особенно в этом отношении хорош красный перец. Помогает и метод прикладывания бутылки с холодной водой к лодыжкам, запястьям, коленям. Есть вариант помещения постельного белья в морозильную камеру на несколько часов, упаковав его в пакет. Завершает список спасительных мер от жары прием прохладного душа.

Читайте также: Ученые развенчали миф об угасании страсти со временем в браке

Автор: Ващенко Ольга

Добавление комментария

o