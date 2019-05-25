Маша Малиновкая подверглась критике после очередной косметической процедуры
Маша Малиновская постоянно совершенствует свою внешность, меняясь благодаря усилиям специалистов. После очередной косметической процедуры фанаты раскритиковали знаменитость и попросили остановиться.
Маша Малиновская недавно рассказала своим поклонникам об очередных процедурах, благодаря которым её внешность стала ещё более выразительной. Звезда сделала биоревитализацию лица и рук, продемонстрировав фотографии в личном микроблоге. Поклонники прокомментировали перемены, отметив, телеведущая действительно изменилась, но не рады этим изменениям. По мнению некоторых, светская львица злоупотребляет косметологией и с каждым разом становится всё меньше похожей на себя прежнюю. Другие же сравнивают модель с Майклом Джексоном, который в своё время сильно увлекался пластикой и изменился до неузнаваемости.
Знаменитость не восприняла критику, посчитав, что она исходит от людей, имеющих в жизни недостаточную мотивацию. Хозяйка аккаунта заявила, в то время как она делает уколы, положительно влияющие на её красоту, другие предпочитают есть на ночь пельмени.