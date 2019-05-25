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Шоу-бизнес

Маша Малиновкая подверглась критике после очередной косметической процедуры

Маша Малиновская постоянно совершенствует свою внешность, меняясь благодаря усилиям специалистов. После очередной косметической процедуры фанаты раскритиковали знаменитость и попросили остановиться.
Маша Малиновкая подверглась критике после очередной косметической процедуры

Маша Малиновская недавно рассказала своим поклонникам об очередных процедурах, благодаря которым её внешность стала ещё более выразительной. Звезда сделала биоревитализацию лица и рук, продемонстрировав фотографии в личном микроблоге. Поклонники прокомментировали перемены, отметив, телеведущая действительно изменилась, но не рады этим изменениям. По мнению некоторых, светская львица злоупотребляет косметологией и с каждым разом становится всё меньше похожей на себя прежнюю. Другие же сравнивают модель с Майклом Джексоном, который в своё время сильно увлекался пластикой и изменился до неузнаваемости.

Знаменитость не восприняла критику, посчитав, что она исходит от людей, имеющих в жизни недостаточную мотивацию. Хозяйка аккаунта заявила, в то время как она делает уколы, положительно влияющие на её красоту, другие предпочитают есть на ночь пельмени.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 16:31


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