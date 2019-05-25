На Сахалине у медведей обнаружена опасная для человека болезнь
В двух тушах медведей, добытых на Сахалине, обнаружены личинки трихинелл, вызывающих тяжелую болезнь. Управление Россельхознадзора по региону, в том числе агентство ветеринарии и племенного дела, извещены, ведомствам надлежит принять соответствующие меры.
Пресс-представитель контролирующей организации по Приморью и Сахалинской области сообщил, что паразиты поселяются в мышечных волокнах и начинают частично разрушать их. В очагах поражения образуется фиброзное уплотнение, причем оно становится толще за счет солей кальция. Личинки, проникая в организм человека, приводят к опасному заболеванию - трихинеллезу. В ходе исследования, проведенного сотрудниками ведомственной лаборатории, при анализе проб от двух туш, определили наличие живых паразитов. Медведи жили в Томаринском районе.
По информации регионального Россельхознадзора, в прошедшем году провели 45 исследований проб туш медведей, показавшие, что мясо было чистым. В текущем году, в ходе анализа результатов от пяти туш, в двух выявили опасных паразитов.