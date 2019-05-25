EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Уилл Смит разозлился на сына за опоздание на премьеру «Аладдина»

Американский актер Уилл Смит посетил премьеру фильма «Аладдин», где он сыграл одну из главных ролей. Сын звезды Джейден Смит очень сильно опоздал на мероприятие, чем крайне разозлил отца.
Уилл Смит разозлился на сына за опоздание на премьеру «Аладдина»

24 мая в США состоялся премьерный показ фильма «Аладдин», который является киноадаптацией мультфильма 1992 года. Голливудская звезда Уилл Смит посетил первый просмотр фильма со своей семьей. Но вечер исполнителя роли джинна был испорчен опозданием Джейдена Смита на важное для его отца мероприятие.

Артист был разозлен поведением сына в день премьеры. Джейден Смит так сильно опоздал на событие, что семья была вынуждена позировать перед папарацци уже за пределами кинотеатра.

Остальные члены семьи Уилла Смита прибыли на показ вовремя и поддержали артиста, сыгравшего в новой картине Гая Ричи. Поэтому актер смог перевести произошедшую по вине сына неприятность в шутку и завершить вечер на позитивной ноте.

Читайте также: Маша Малиновкая подверглась критике после очередной косметической процедуры

Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 16:56


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Добавление комментария
Последние новости
25.05, 17:40 Рита Дакота из-за ЧП с самолётом три часа провела в
25.05, 17:33 В Госдуме РФ предложили снять возрастную маркировку с
25.05, 17:28 NASA впервые протестировало беспилотники в условиях
25.05, 17:21 Елена Малышева защитила Розу Сябитову от оскорблений
25.05, 17:14 Apple приобрела приложение для определения астмы
25.05, 17:09 Рестораны начали предлагать скидки владельцам смартфонов
25.05, 17:02 Ученые рассказали, кого комары кусают больше
25.05, 16:56 Уилл Смит разозлился на сына за опоздание на премьеру
25.05, 16:46 Мобильные приложения помогают поддерживать физическую
25.05, 16:40 На Сахалине у медведей обнаружена опасная для человека
25.05, 16:31 Маша Малиновкая подверглась критике после очередной
25.05, 16:25 Ридли Скотт ведет переговоры с руководством Walt Disney
25.05, 16:16 Британские археологи нашли уникальный щит железного века
25.05, 16:08 Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко к 18-летию
25.05, 15:56 Зеленский назвал первым шагом к переговорам с Россией
25.05, 15:55 Сайты используют уязвимость для слежки за пользователями
25.05, 15:47 Умер актёр Пьер Ате
25.05, 15:39 Морской трибунал ООН потребовал от России освободить
25.05, 15:34 Составлен рейтинг знаменитостей, зависимых от социальных
25.05, 15:28 В Подмосковье женщина покусала и избила двух полицейских