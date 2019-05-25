Уилл Смит разозлился на сына за опоздание на премьеру «Аладдина»
Американский актер Уилл Смит посетил премьеру фильма «Аладдин», где он сыграл одну из главных ролей. Сын звезды Джейден Смит очень сильно опоздал на мероприятие, чем крайне разозлил отца.
24 мая в США состоялся премьерный показ фильма «Аладдин», который является киноадаптацией мультфильма 1992 года. Голливудская звезда Уилл Смит посетил первый просмотр фильма со своей семьей. Но вечер исполнителя роли джинна был испорчен опозданием Джейдена Смита на важное для его отца мероприятие.
Артист был разозлен поведением сына в день премьеры. Джейден Смит так сильно опоздал на событие, что семья была вынуждена позировать перед папарацци уже за пределами кинотеатра.
Остальные члены семьи Уилла Смита прибыли на показ вовремя и поддержали артиста, сыгравшего в новой картине Гая Ричи. Поэтому актер смог перевести произошедшую по вине сына неприятность в шутку и завершить вечер на позитивной ноте.