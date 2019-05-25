Ученые рассказали, кого комары кусают больше

Скоро лето, а значит укусов комаров не избежать. Выяснилось, что насекомые выбирают, какие люди им больше подходят.
Комарам необходима кровь для размножения. Организм извлекает белки из неё, и самка откладывает яйца. Исследователи подготовили статистику людей, которых выбирают комары для укусов. Первыми в рейтинге оказались сладкоежки и любители пива.
Второе место заняли спортсмены. Из-за физических упражнений в их организме выделяется молочная кислота. Комары реагируют на неё и оставляют укусы.
Люди, которые страдают лишним весом, тоже подвержены частым укусам насекомых. А всё из-за большого количества углекислого газа.
Укусы комаров не несут вред организму человека. Но если есть аллергия, тогда рана может гноится и опухать. Наиболее опасные комары в странах африки и Азии. Там насекомые могут быть переносчиками смертельных болезней. Кроме укусов, комары могут переносить энцефалит, как клещи.
Медики и специалисты советуют выбирать места для прогулок подальше от воды и не забывать пользоваться специальными средствами, которые отпугивают насекомых.