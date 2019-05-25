Юлия Савичева похвалила Мариам Абделькадер за исполнение её песни "Высоко" на шоу "Голос. Дети"
Юлия Савичева осталась в восторге от собственной песни "Высоко" в исполнении Мариам Абделькадер. Девочка спела сложную композицию на повторном финале шоу "Голос. Дети".
Юлия Савичева рассказала о своих эмоциях, испытанных после ознакомления с номером Мариам Абделькадер, показанном на повторном финале шоу "Голос. Дети". 10-летняя девочка, по словам певицы, проделала невероятную работу, выбрав её композицию "Высоко". В музыкальном плане она очень непростая, но ребёнку удалось полностью передать посыл и настроение. Услышав этот вариант, исполнительница ещё раз убедилась, какие в стране растут талантливые дети и всем им звезда желает успехов в будущем. Помимо этого в своём микроблоге артистка напомнила, вокальный конкурс для детей должен объединять всех вокруг и она рада, что шоу завершилось на позитивной ноте.
Подписчики знаменитости согласились с её мнением, а отдельные, извинившись перед кумиром, сообщили, девочка сумела в чём-то даже лучше исполнить хит Юлии Савичевой. Другие же возразили, поскольку признают только авторский вариант.