Apple приобрела приложение для определения астмы

Корпорация Apple приобрела права на приложение Tueo Health, позволяющее определить симптомы астмы у детей. Сделка заключена в конце прошлого года. Сведения со ссылкой на инсайдера предоставило CNBC.
Tueo Health функционирует совместно со специально разработанными сенсорами и уведомляет взрослых при изменении дыхательного ритма у ребенка. Приложение работает круглосуточно, поскольку приступ астмы может начаться во сне.
Объем привлеченных в проект инвестиций в 2017 году составил 1,1 млн долларов. В Apple появившиеся сведения не комментируют. Сумма сделки неизвестна.
Стоит отметить, что в январе глава корпорации Тим Кук заявил, что считает инновационные «яблочные» технологии в отрасли здравоохранения важным вкладом в развитие всего человечества.