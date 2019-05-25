EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Технологии

Apple приобрела приложение для определения астмы

Корпорация Apple приобрела права на приложение Tueo Health, позволяющее определить симптомы астмы у детей. Сделка заключена в конце прошлого года. Сведения со ссылкой на инсайдера предоставило CNBC.
Apple приобрела приложение для определения астмы

Tueo Health функционирует совместно со специально разработанными сенсорами и уведомляет взрослых при изменении дыхательного ритма у ребенка. Приложение работает круглосуточно, поскольку приступ астмы может начаться во сне.

Объем привлеченных в проект инвестиций в 2017 году составил 1,1 млн долларов. В Apple появившиеся сведения не комментируют. Сумма сделки неизвестна.

Стоит отметить, что в январе глава корпорации Тим Кук заявил, что считает инновационные «яблочные» технологии в отрасли здравоохранения важным вкладом в развитие всего человечества.

Читайте также: Рестораны начали предлагать скидки владельцам смартфонов Huawei

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 17:14


Читайте также
Huawei подготовил замену для Windows и Android
Производители смартфонов отказались от съемных аккумуляторов
Искусственный интеллект создал уникальный рецепт
Названы ключевые нововведения засекреченного iPhone 11
Журналисты назвали Топ-10 привычек пользователей, убивающих
Сверхманевренный истребитель Су-30СМ показали на видео
Ошибка в Steam привела к бесплатной раздаче нескольких
Компания Huawei лишит смартфоны поддержки карт памяти
Компания Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi
Названы стоимость и дата выхода консоли Sony PlayStation 5
Опубликован постер флагмана Honor Magic 3 без кнопок и
Российские разработчики создают высокоточную авиационную
Добавление комментария
Последние новости
25.05, 17:40 Рита Дакота из-за ЧП с самолётом три часа провела в
25.05, 17:33 В Госдуме РФ предложили снять возрастную маркировку с
25.05, 17:28 NASA впервые протестировало беспилотники в условиях
25.05, 17:21 Елена Малышева защитила Розу Сябитову от оскорблений
25.05, 17:14 Apple приобрела приложение для определения астмы
25.05, 17:09 Рестораны начали предлагать скидки владельцам смартфонов
25.05, 17:02 Ученые рассказали, кого комары кусают больше
25.05, 16:56 Уилл Смит разозлился на сына за опоздание на премьеру
25.05, 16:46 Мобильные приложения помогают поддерживать физическую
25.05, 16:40 На Сахалине у медведей обнаружена опасная для человека
25.05, 16:31 Маша Малиновкая подверглась критике после очередной
25.05, 16:25 Ридли Скотт ведет переговоры с руководством Walt Disney
25.05, 16:16 Британские археологи нашли уникальный щит железного века
25.05, 16:08 Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко к 18-летию
25.05, 15:56 Зеленский назвал первым шагом к переговорам с Россией
25.05, 15:55 Сайты используют уязвимость для слежки за пользователями
25.05, 15:47 Умер актёр Пьер Ате
25.05, 15:39 Морской трибунал ООН потребовал от России освободить
25.05, 15:34 Составлен рейтинг знаменитостей, зависимых от социальных
25.05, 15:28 В Подмосковье женщина покусала и избила двух полицейских