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Технологии

NASA впервые протестировало беспилотники в условиях города

Несколько дней назад NASA впервые протестировала беспилотные летальные аппараты в черте города. Целью запуска беспилотников была проверка усовершенствований, которые помогут в будущем использовать дроны как курьеров.
NASA впервые протестировало беспилотники в условиях города

Беспилотные аппараты испытывались 21 мая в центре города Рино. В ходе тестирования пара дронов стартовала с крыши пятиэтажного здания. Беспилотники были оснащены GPS и бортовыми системами слежения, подключенными к компьютерной системе на земле, что позволило им контролировать высоту полета, избегать столкновений с архитектурными сооружениями и реагировать на порывы ветра так, чтобы это не стало причиной крушения.

Проводимые испытания отличались от предыдущих тем, что симуляция проводилась вне зоны обзора операторов прямо в центре города. Это первые подобные тестирования, официально проводимые NASA.

Результаты, полученные при испытании беспилотных летальных аппаратов в Рино, отравлены для дальнейшей обработки экспертной группой в FAA. Если агентство будет удовлетворено полученной информацией, это может стать поводом для пересмотра норм использования беспилотников в черте города.

При наиболее благоприятном исходе дела, к 2020 году коммерческие дроны станут полностью автоматизированными, что позволит многим крупным компаниям использовать их в качестве курьеров для доставки еды, медицинский препаратов и посылок.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 17:28


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