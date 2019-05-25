NASA впервые протестировало беспилотники в условиях города
Несколько дней назад NASA впервые протестировала беспилотные летальные аппараты в черте города. Целью запуска беспилотников была проверка усовершенствований, которые помогут в будущем использовать дроны как курьеров.
Беспилотные аппараты испытывались 21 мая в центре города Рино. В ходе тестирования пара дронов стартовала с крыши пятиэтажного здания. Беспилотники были оснащены GPS и бортовыми системами слежения, подключенными к компьютерной системе на земле, что позволило им контролировать высоту полета, избегать столкновений с архитектурными сооружениями и реагировать на порывы ветра так, чтобы это не стало причиной крушения.
Проводимые испытания отличались от предыдущих тем, что симуляция проводилась вне зоны обзора операторов прямо в центре города. Это первые подобные тестирования, официально проводимые NASA.
Результаты, полученные при испытании беспилотных летальных аппаратов в Рино, отравлены для дальнейшей обработки экспертной группой в FAA. Если агентство будет удовлетворено полученной информацией, это может стать поводом для пересмотра норм использования беспилотников в черте города.
При наиболее благоприятном исходе дела, к 2020 году коммерческие дроны станут полностью автоматизированными, что позволит многим крупным компаниям использовать их в качестве курьеров для доставки еды, медицинский препаратов и посылок.