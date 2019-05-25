Елена Малышева защитила Розу Сябитову от оскорблений хейтеров
Российская телеведущая Елена Малышева разработала программу похудения. Она помогает похудеть Розе Сябитовой с помощью своего метода.
Телеведущие вместе следят за процессом похудения и результатами. Как сообщает Елена Малышева, Роза Сябитова за этот период уже сбросила 4 килограмма.
Телеведущая «Жить здорово!» объяснила, что вредная еда очень привлекает во время похудения. Если человек сорвался — это нормально и не стоит паниковать. На следующий день нужно продолжить придерживаться диеты.
После выпуска программы некоторые зрители оскорбительно выразились в сторону Розы Сябитовой. Елена Малышева быстро отреагировала и сказала, что артистка всего добилась сама и заслуживает уважения. Роза Сябитова упорно придерживается диеты и не пропускает необходимых процедур.