В Подмосковье женщина покусала и избила двух полицейских
22 мая в подмосковном Пушкино 32-летняя женщина, находившаяся в отделении МВД, покусала и избила двух полицейских. О деталях нападения сообщается на официальном ресурсе краевого ГСУ СКР.
У сотрудника патрульно-постовой службы зафиксированы раны от укусов. Участковый получил аналогичные травмы, а также многочисленные ушибы мягких тканей и сотрясение головного мозга. Нападавшая отпущена до суда домой под подписку о невыезде. Уголовное дело открыто по статье «Насилие в отношение представителей органов власти».