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В Подмосковье женщина покусала и избила двух полицейских

22 мая в подмосковном Пушкино 32-летняя женщина, находившаяся в отделении МВД, покусала и избила двух полицейских. О деталях нападения сообщается на официальном ресурсе краевого ГСУ СКР.
В Подмосковье женщина покусала и избила двух полицейских

У сотрудника патрульно-постовой службы зафиксированы раны от укусов. Участковый получил аналогичные травмы, а также многочисленные ушибы мягких тканей и сотрясение головного мозга. Нападавшая отпущена до суда домой под подписку о невыезде. Уголовное дело открыто по статье «Насилие в отношение представителей органов власти».

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 15:28


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