В Госдуме РФ предложили снять возрастную маркировку с советских фильмов и книг классиков
В Госдуме РФ предложили отказаться от маркировки, связанной с возрастом, для книг, включенных в школьную программу. Изменения позволят избегать ситуаций, когда учащимся не выдают книги писателей-классиков. То же относится и к советским фильмам.
Пакет проектов законов подготовлен под руководством Елены Ямпольской, главы комитета ГД РФ по культуре. В работе принимали участие и её коллеги по парламенту. Предложенная инициатива, кроме литературных трудов, относится и к кинофильмам, снятым до 1991 года. Ямпольская объяснила необходимость пункта, указывающего, что маркировка не имеет распространения на книги и другие произведения искусства, включая их показ. Это имеет распространение на всё, что входит в категорию 18+ и детализировано описано в отдельной статье.
Авторы проектов законов пояснили, что порой в категорию 16+ и 18+ включают советские киноленты, снятые для учащихся школ. В РФ маркировку продукции с ограничениями по возрасту ввели в 2012 году.