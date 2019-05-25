Составлен рейтинг знаменитостей, зависимых от социальных сетей
Зарубежные эксперты представили вниманию рейтинг знаменитостей, которые являются зависимыми от социальных сетей, особенно это касается Instagram и Twitter. Статью соответствующего содержания опубликовало издание Business Insider.
Список был составлен с использованием среднего количества постов известных людей. Первое место в этом рейтинге занимает американский рэпер Snoop Dogg, среднее число публикаций которого составило 647 записей. Актриса из США Зендая старается радовать подписчиков 566 твитами в месяц. Бизнесвумен Хлои Кардашьян находится на третьей позиции (510).
У бразильского футболиста Неймара среднее количество публикаций - 416. Следом идут певица Ники Минаж (383) и обладательница премии «Грэмми» Ариана Гранде (383), актер Кевин Харт и хип-хоп певица Карди Би, их посты составляют 358 и 293 соответственно. На девятом и десятом месте оказались Джастин Бибер (281) и Ким Кардашьян (275). Далее идут актер Дуэйн Джонсон (270) и индийская актриса Приянка Чопра (191), на один пост отстает от неё Кайли Дженнер.
Американская интернет-знаменитость венесуэльского происхождения Леле Понс занимает 14 место (185). На девять публикаций отстает от неё канадский певец Шон Мендес. Далее идут такие знаменитости: Джиджи Хадид, Камилла Кабельо, Дженнифер Лопес, Корни Кардашьян, которые сделали от 140 до 170 постов. Чуть меньше публикуются Майли Сайрус, Рианна, Кендалл Дженнер, Кара Делевинь, Крис Браун и Конор Макгрегор с количеством постов - 102.