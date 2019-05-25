Рита Дакота из-за ЧП с самолётом три часа провела в аэропорту Москвы
Рита Дакота опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram в разделе Stories новый ролик, рассказав о ЧП. Знаменитость сообщила, ей пришлось три часа провести в аэропорту из-за неполадки на борту самолёта.
Рита Дакота провела вместе с дочкой Мией небольшой отпуск на Мальдивских островах. Звезда опасалась, что на таком отдалении от дома отдых может превратиться в испытание из-за малышки, но всё прошло замечательно, и певица получила удовольствие от путешествия, а вот перелёт домой оставил после себя не самые приятные впечатления. Выяснилось, уже после посадки в Москве авиакомпания объявила пассажирам о проблемах с самолётом, и тем пришлось три часа ждать, пока их решат. Задержка была вызвана полным обесточиванием бортовых систем, из-за чего персонал не мог начать выдачу багажа. Исполнительнице ничего не оставалось, как ждать всё это время в терминале. На её счастье, а аэропорту их ждал Влад Соколовский и экс-супруг увёз ребёнка домой.
Рита Дакота осталась недовольна таким сервисом, ведь другим людям пришлось ждать свои сумки в сложных условиях. С другой стороны, призналась артистка, нужно радоваться, что обесточивание систем не произошло в полёте. Тем не менее, ЧП не испугало звезду, и она намерена уже в недалёком будущем снова совершить перелёт на тропически острова.