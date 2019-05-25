Морской трибунал ООН потребовал от России освободить украинских моряков

«Суд требует возвращения задержанных моряков, но не настаивает на приостановке расследования по открытым в их отношении уголовным делам», - пояснил Хён.

Хён считает, что Москва и Киев должны сбавить обороты и воздержаться от конфликтов, способных усугубить Керченский инцидент. Трибунал предоставляет РФ право явиться в суд и озвучить свою версию произошедших событий до 25 июня. Дело рассматривается в соответствии с морским правом об островах и их территориальных зонах (121 параграф Конвенции ООН).Российская сторона считает, что ООН не обладает достаточными полномочиями для рассмотрения дела по конфликту в Керченском проливе.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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