EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес / Отдых

Умер актёр Пьер Ате

Умер знаменитый французский актёр Пьер Ате. Он снялся в 27 художественных фильмах.
Умер актёр Пьер Ате


Актёр известный по своих ролях в фильмах «Анжелика — маркиза ангелов», «Графиня де Монсоро», «Ялта». Пьер Ате занимался озвучкой мультфильмов, таких как «Бетмен» и «Таинственные золотые города».

Французский актёр ушёл в мир иной в возрасте 89 лет. Медики не называют причину смерти.

Читайте также: Настя Каменских опубликовала откровенный снимок

Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 15:47


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
В Подмосковье в квартире найдены изрезанные тела мужчины и
Выбросивший с 4 этажа собаку мужчина арестован в Петербурге
В Подмосковье две школьницы выставили на продажу свою
В Подмосковье сын из-за денег отрубил матери голову и руки
Госдума рассмотрит законопроект о подсчете показаний в
Три трупа с ножевыми ранениями обнаружили в Набережных
Дальний Восток может стать первым свободным от СПИДа
Анна Кузнецова связывает сокращение населения России с
Жуткое нашествие змей в Челябинской области попало на видео
Вратарь Андрей Василевский установил рекорд хоккейной
Долгий путь к славе и смертельная болезнь: Любови Полищук
В Кировской области в лесу обнаружен труп новорожденного
Добавление комментария
Последние новости
25.05, 16:08 Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко к 18-летию
25.05, 15:56 Зеленский назвал первым шагом к переговорам с Россией
25.05, 15:55 Сайты используют уязвимость для слежки за пользователями
25.05, 15:47 Умер актёр Пьер Ате
25.05, 15:39 Морской трибунал ООН потребовал от России освободить
25.05, 15:34 Составлен рейтинг знаменитостей, зависимых от социальных
25.05, 15:28 В Подмосковье женщина покусала и избила двух полицейских
25.05, 15:25 Михаил Боярский признался, что популярность ему мешает
25.05, 15:16 Названы четыре вещи, требующие немедленной замены при
25.05, 15:06 Озвучены новые подробности о самом большом мониторе Apple
25.05, 15:03 Юлия Савичева похвалила Мариам Абделькадер за исполнение
25.05, 14:59 В России продажи электрокаров в апреле выросли в два раза
25.05, 14:52 Дженнифер Лопес определилась с датой и местом для свадьбы
25.05, 14:47 Ирина Понаровская поразила поклонников стильным образом
25.05, 14:41 Эксперты назвали ТОП-5 кроссоверов с самой долговечной
25.05, 14:35 Жасмин рассказала о биологическом родстве с сыном
25.05, 14:31 Эксперты рассказали, как спастись от жары
25.05, 14:22 Девушки назвали самые действенные способы отшивать парней
25.05, 14:16 Женщин редко волнует использование презервативов при
25.05, 14:11 Светлана Лобода подарила победителям шоу «Голос. Дети»