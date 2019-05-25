Умер актёр Пьер Ате
Умер знаменитый французский актёр Пьер Ате. Он снялся в 27 художественных фильмах.
Актёр известный по своих ролях в фильмах «Анжелика — маркиза ангелов», «Графиня де Монсоро», «Ялта». Пьер Ате занимался озвучкой мультфильмов, таких как «Бетмен» и «Таинственные золотые города».
Французский актёр ушёл в мир иной в возрасте 89 лет. Медики не называют причину смерти.
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Актёр известный по своих ролях в фильмах «Анжелика — маркиза ангелов», «Графиня де Монсоро», «Ялта». Пьер Ате занимался озвучкой мультфильмов, таких как «Бетмен» и «Таинственные золотые города».
Французский актёр ушёл в мир иной в возрасте 89 лет. Медики не называют причину смерти.
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Автор: Теодорович Анастасия
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