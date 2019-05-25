Зеленский назвал первым шагом к переговорам с Россией освобождение моряков
Президент Владимир Зеленский допустил разблокировку переговоров с Россией. Первым шагом со стороны может стать освобождение украинских моряков, на котором настаивает ООН.
«Мы готовы к переговорам, но Москва должна пойти нам на встречу и цивилизованным способом решить созданные проблемы», - заявил глава Украины.
Стоит отметить, что морской трибунал потребовал, чтобы российская сторона вернула Украине пытавшиеся войти в акваторию Керченского пролива украинские корабли и 24-х моряков, не останавливая расследование по открытым в их отношении делам.