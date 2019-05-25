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Зеленский назвал первым шагом к переговорам с Россией освобождение моряков

Президент Владимир Зеленский допустил разблокировку переговоров с Россией. Первым шагом со стороны может стать освобождение украинских моряков, на котором настаивает ООН.
Зеленский назвал первым шагом к переговорам с Россией освобождение моряков

«Мы готовы к переговорам, но Москва должна пойти нам на встречу и цивилизованным способом решить созданные проблемы», - заявил глава Украины.


Стоит отметить, что морской трибунал потребовал, чтобы российская сторона вернула Украине пытавшиеся войти в акваторию Керченского пролива украинские корабли и 24-х моряков, не останавливая расследование по открытым в их отношении делам.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 15:56


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