Подписчики сервиса телеканала HBO начали массово отписываться после финала сериала "Игра престолов"
Аудитория американского телеканала HBO может уже в скором времени сократиться. Подписчики онлайн-сервиса начали массово отписываться от него после финала сериала "Игра престолов".
Сервис Google Trends опубликовал статистику самых популярных запросов в браузере, благодаря чему удалось зафиксировать резкий всплеск активности подписчиков телеканала HBO. Как оказалось, люди стали интересоваться, как отписаться от сервиса. Не исключено, что они захотели это сделать после просмотра финального эпизода заключительного сезона сериала "Игра престолов". Многие из пользователей канала, вероятно, следили только за этой сагой, и после её окончания решили распрощаться с теперь бесполезным для них ресурсом. Рост активности этих запросов начался 18 мая накануне премьеры, а пик зафиксировали 20 мая, после трансляции серии.
Специалисты уверены, причиной отписок является окончание сериала, а не его неоднозначный, по мнению фанатов, концовка. Кроме того, часть аудитории может вернуться, когда стартует показ приквела завершённой истории.