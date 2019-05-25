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Шоу-бизнес

Тимати задумался о полнометражном фильме после съемок клипа в Армении

Фанатам Тимати очень понравился его новый клип, снятый вместе с певицей Назимой в Армении. Поклонники посоветовали звезде создать фильм на основе записанного видео, после чего музыкальный продюсер всерьез задумался о переходе на полный метр.
Тимати задумался о полнометражном фильме после съемок клипа в Армении

После презентации своего нового клипа на песню «Нельзя», которую Тимати записал вместе с Назимой, певец получил много позитивных отзывов и пожеланий. Подписчики страницы исполнителя в Instagram порекомендовали своему кумиру создать полнометражный фильм, взяв за основу уже снятое в Армении видео.

Рэп-исполнитель поблагодарил фолловеров за приятные слова и поинтересовался, фильм какого жанра они хотели бы видеть. Тимати также выразил признательность за то, что фанаты оценили его новую работу и воодушевили его на съемки полнометражной картины.

Об этом певец рассказал в своем видео-обращении на странице социальной сети Instagram. Пост быстро набрал более 1,5 миллиона просмотров, а также множество комментариев о стилистике, которая, по мнению подписчиков, подошла бы для будущего фильма Тимати.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 19:52


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