Тимати задумался о полнометражном фильме после съемок клипа в Армении
Фанатам Тимати очень понравился его новый клип, снятый вместе с певицей Назимой в Армении. Поклонники посоветовали звезде создать фильм на основе записанного видео, после чего музыкальный продюсер всерьез задумался о переходе на полный метр.
После презентации своего нового клипа на песню «Нельзя», которую Тимати записал вместе с Назимой, певец получил много позитивных отзывов и пожеланий. Подписчики страницы исполнителя в Instagram порекомендовали своему кумиру создать полнометражный фильм, взяв за основу уже снятое в Армении видео.
Рэп-исполнитель поблагодарил фолловеров за приятные слова и поинтересовался, фильм какого жанра они хотели бы видеть. Тимати также выразил признательность за то, что фанаты оценили его новую работу и воодушевили его на съемки полнометражной картины.
Об этом певец рассказал в своем видео-обращении на странице социальной сети Instagram. Пост быстро набрал более 1,5 миллиона просмотров, а также множество комментариев о стилистике, которая, по мнению подписчиков, подошла бы для будущего фильма Тимати.