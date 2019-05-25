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Технологии

Рестораны начали предлагать скидки владельцам смартфонов Huawei

Один из ресторанов в Малайзии запустил акцию для владельцев смартфонов Huawei, для них предусмотрена скидка, которую вычитают из общей суммы заказа. Владельцы заведения считают, что с китайским производителем электроники поступили несправедливо.
Рестораны начали предлагать скидки владельцам смартфонов Huawei

Компания Huawei столкнулась с рядом серьезных проблем после её внесения правительством США в чёрный список. Наряду с этим крупные бренды, в том числе Qualcomm, AMD, Intel и Google разорвали все отношения с Huawei. Ситуация усложняется и для владельцев смартфонов. Учитывая это, в Малайзии китайский ресторан TnR by Sean Angie ввёл скидку 20% для клиентов, пользующихся гаджетами от Huawei. Из общей суммы счёта вычитается нужная сумма. Энджи Тавипан Чантоваты, одна из из совладельцев заведения общественного питания, выразила своё мнение. Она считает, что с компанией Huawei обошлись слишком строго. Это же имеет отношение к пользователям, так как у них должен оставаться выбор.

Пока неизвестно, начнёт ли акция способствовать облегчению ситуации. Наряду с этим в Мехико, в ресторане Taqueria Tachitos, клиентам с устройствами от Huawei готовы предоставить бесплатный заказ тако аль-пастора. Минимальная стоимость составляет 60 песо (3,15 доллара по актуальному курсу).

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 17:09


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