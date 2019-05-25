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В мире

Уровень продаж iPhone в Китае резко упал

В Китае значительно снизился спрос на iPhone. Аналитики сообщают, что это может быть связано с ситуацией с Huawei.
Уровень продаж iPhone в Китае резко упал

По данным компании UBS, только 17% китайских пользователей планируют купить продукцию Apple. Подобный опрос проводился осенью — тогда статистика показывала 22%.

Аналитик компании Тимоти Аркури заявил, что снижение продаж смартфонов iPhone может быть связанное с острой ситуацией с Huawei. Финансовый директор компании был арестован и это вызвало бурю негодований со стороны китайских пользователей.

Кроме этого, Тимоти Аркури сообщил, что стоимость акций Apple может упасть с 235 долларов до 225. Но предупредил, что ценные бумаги стоит ещё поберечь.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 18:07


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