Уровень продаж iPhone в Китае резко упал

В Китае значительно снизился спрос на iPhone. Аналитики сообщают, что это может быть связано с ситуацией с Huawei.
По данным компании UBS, только 17% китайских пользователей планируют купить продукцию Apple. Подобный опрос проводился осенью — тогда статистика показывала 22%.
Аналитик компании Тимоти Аркури заявил, что снижение продаж смартфонов iPhone может быть связанное с острой ситуацией с Huawei. Финансовый директор компании был арестован и это вызвало бурю негодований со стороны китайских пользователей.
Кроме этого, Тимоти Аркури сообщил, что стоимость акций Apple может упасть с 235 долларов до 225. Но предупредил, что ценные бумаги стоит ещё поберечь.