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Технологии

Смартфон Huawei P20 Lite 2019 в корпусах разных цветов появился на рендерах

Компания Huawei готовится к выводу на рынок Huawei P20 Lite. Смартфон в корпусах трех разных цветов засветился на рендерах. Высококачественные изображения предоставил блогер Эван Бласс, известный в Сети под ником @Evleaks.
Смартфон Huawei P20 Lite 2019 в корпусах разных цветов появился на рендерах

Huawei P20 Lite поступит в продажу в трех оттенках – синем, черном и красном. В верхнем углу дисплея производитель сделал вырез под селфи-камеру на 16 Мп. Сзади расположился дактилоскопический сканер и четырехмодульный объектив с сенсорами на 2 и 8 млн пикселей. Дополнительный датчик на 2 Мп служит для получения данных о глубине сцена.

Huawei с экраном на 6,4 дюймов с разрешением 2310 х 1080 пикселей функционирует на базе чипсета Kirin 710 и ОС Android 9.0 (Pie) с прошивкой EMUI 9.1. Модель получила АКБ на 4000 мАЧ, microSD-слот, USB Type-C, память на 4 Гб с возможностью расширения до 64/128 Гбайт. Прогнозируемая стоимость новинки составляет 280 евро.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 18:17


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