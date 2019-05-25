Ученые получили доступ к воде времен ледникового периода
Ученые из Чикагского университета рассказали, что получили доступ к воде из океанов времен ледникового периода. До настоящего момента морская жидкость воссоздавалась по накопленным за указанный период знаниям, сообщает портал «Машины и Механизмы».
Земля 20 тыс. лет назад выглядела совсем иначе. Большую часть поверхности занимали ледники, доходившие в толщину до сотни метров. Объем океанов был меньше, но зато вода в них имела очень низкую температуру и высокую концентрацию соли.
Ученые, исследовавшие скалы в Индийском океане, нашли «карманы», заполненные морской водой. Проведенный анализ подтвердил ее отношение к древнему океану, омывавшему льды 20 тыс. лет назад. Открытие сделано геофизиком Кларой Батлер во время изучения залежей известняка, формирующего Мальдивские острова.