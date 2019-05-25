EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Наука

Ученые получили доступ к воде времен ледникового периода

Ученые из Чикагского университета рассказали, что получили доступ к воде из океанов времен ледникового периода. До настоящего момента морская жидкость воссоздавалась по накопленным за указанный период знаниям, сообщает портал «Машины и Механизмы».
Ученые получили доступ к воде времен ледникового периода

Земля 20 тыс. лет назад выглядела совсем иначе. Большую часть поверхности занимали ледники, доходившие в толщину до сотни метров. Объем океанов был меньше, но зато вода в них имела очень низкую температуру и высокую концентрацию соли.

Ученые, исследовавшие скалы в Индийском океане, нашли «карманы», заполненные морской водой. Проведенный анализ подтвердил ее отношение к древнему океану, омывавшему льды 20 тыс. лет назад. Открытие сделано геофизиком Кларой Батлер во время изучения залежей известняка, формирующего Мальдивские острова.

Читайте также: Ученые рассказали, кого комары кусают больше

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 18:40


Читайте также
Названы основные предвестники скорой остановки сердца
Ученые пролили свет на формирование древнего спящего
Жители Алжира шокированы зависшим в небе «огненным шаром»
Апноэ во сне увеличивает риск рака у женщин сильнее, чем у
Пожилые отцы подвергают риску здоровье партнеров и
Названы простые способы улучшить сексуальную жизнь
Ученые назвали опасной для здоровья любовь к мясу после 50
Названы пять "странных" признаков сахарного диабета
Ученые объяснили причину забывания снов после пробуждения
Ученые назвали главную причину аритмии у людей без вредных
Названы 9 самых загадочных объектов во Вселенной
Резкие перепады веса могут быть признаком опасного
Добавление комментария
Последние новости
25.05, 19:06 Хватит это терпеть: Игнорирование позывов в туалет
25.05, 18:55 Настасья Самбурская о своем отце: “Он угробил мою жизнь”
25.05, 18:52 Кети Топурия появилась на празднике в компании бывшего
25.05, 18:40 Ученые получили доступ к воде времен ледникового периода
25.05, 18:30 Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею со
25.05, 18:28 Наташа Королёва рассказала о желании весной носить
25.05, 18:26 Неправильно подобранный бюстгальтер может провоцировать
25.05, 18:17 Смартфон Huawei P20 Lite 2019 в корпусах разных цветов
25.05, 18:07 Уровень продаж iPhone в Китае резко упал
25.05, 17:55 Наталья Штурм предлагает Алсу развестись с мужем из-за
25.05, 17:49 Подписчики сервиса телеканала HBO начали массово
25.05, 17:40 Рита Дакота из-за ЧП с самолётом три часа провела в
25.05, 17:33 В Госдуме РФ предложили снять возрастную маркировку с
25.05, 17:28 NASA впервые протестировало беспилотники в условиях
25.05, 17:21 Елена Малышева защитила Розу Сябитову от оскорблений
25.05, 17:14 Apple приобрела приложение для определения астмы
25.05, 17:09 Рестораны начали предлагать скидки владельцам смартфонов
25.05, 17:02 Ученые рассказали, кого комары кусают больше
25.05, 16:56 Уилл Смит разозлился на сына за опоздание на премьеру
25.05, 16:46 Мобильные приложения помогают поддерживать физическую