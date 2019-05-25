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Шоу-бизнес

Наташа Королёва рассказала о желании весной носить "платье девственности"

Наташа Королёва раскрыла некоторые секреты предстоящего масштабного концерта, а также рассказала о своём повседневном гардеробе. Знаменитость призналась, весной её одолевает ностальгия и ей хочется носить "платье девственности".
Наташа Королёва рассказала о желании весной носить "платье девственности"

31 мая Наташа Королёва отметил своё 46-летие большим концертом. К этому мероприятию звезда готовилась весь последний период? и за неделю до события может с уверенностью сказать, что полностью уверена в успехе. Для выхода на сцену была сделана специальная корона из драгоценных ягод, цена которой достигает миллиона рублей, а также пошито специальное концертное платье. Слухи об этом наряде будоражат умы поклонников. Среди фанатов ходит миф о некоем "платье девственности", но певица опровергла их, отметив, почитатели всё напутали. На самом деле этот предмет туалета существует, но он предназначен не для сцены.

Исполнительница призналась, весной она чувствует особый прилив и ощущает себя моложе своего возраста. В такие моменты ностальгические чувства становятся наиболее сильными, а потому она им поддаётся и, желая вернуться в свою молодость, приобретает вещи, которые могла бы носить в эпоху, когда была примером для своего поколения. Тем не менее, артистка не раскрыла секрета, сохранив дизайн и детали платья в тайне.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 18:28


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