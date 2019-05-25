Николай Басков о роли Кудрявцевой в смещении вице-канцлера Австрии: "Это указывает на ее высокий профессионализм"

Статья в австрийской газете Osterreich Zeitung об участии популярной российской телеведущей в скандале с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе вызвала большой резонанс среди поклонников теледивы и ее коллег по сцене. Николай Басков, который давно дружит с Лерой Кудрявцевой, решил поддержать ее в этой довольно необычной ситуации.Чтобы разрядить обстановку, народный артист России с юмором подошел к происходящим событиям. Николай Басков прокомментировал в Instagram сообщение западноевропейских средств массовой информации. Певец написал, что сложившаяся ситуация однозначно говорит о высоком профессионализме телеведущей. По шуточному заверению Золотого голоса России, подобные обвинения показывают, что карьера актрисы вышла на международный уровень, который дает власть вершить судьбы и сметать людей с их постов.

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Автор: Криворотько Наталья

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