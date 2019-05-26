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Шоу-бизнес

"По стопам Серябкиной": Экс-солистка Serebro Моргунова показала провокационное фото из туалета

Экс-солистка группы Serebro Татьяна Моргунова пошла по стопам коллеги Ольги Серябкиной и показала фанатам провокационное фото. Соответствующий пост бывшая подопечная Максима Фадеева разместила в микроблоге Instagram.
"По стопам Серябкиной": Экс-солистка Serebro Моргунова показала провокационное фото из туалета

Из-за работы и частых гастролей Моргунова рассталась с живущем в Санкт-Петербурге бойфрендом. После ухода из коллектива певица стала чаще бывать в Северной столице, но сходиться с бывшим возлюбленным не собирается.

Моргунова продолжает посещать тусовки в Москве, занимается диджеингом и записывает первый сольный альбом. Чтобы привлечь к своей персоне внимание, звезда разместила снимок из туалета. На фото артистка запечатлена в черном бюстгальтере, розовой юбке и с приспущенными трусами. В комментарии к посту исполнительница написала, что ждет от газет Казахстана новых заголовков о высоком искусстве ее Instagram.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 00:02


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