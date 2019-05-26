"По стопам Серябкиной": Экс-солистка Serebro Моргунова показала провокационное фото из туалета

Экс-солистка группы Serebro Татьяна Моргунова пошла по стопам коллеги Ольги Серябкиной и показала фанатам провокационное фото. Соответствующий пост бывшая подопечная Максима Фадеева разместила в микроблоге Instagram.
Из-за работы и частых гастролей Моргунова рассталась с живущем в Санкт-Петербурге бойфрендом. После ухода из коллектива певица стала чаще бывать в Северной столице, но сходиться с бывшим возлюбленным не собирается.
Моргунова продолжает посещать тусовки в Москве, занимается диджеингом и записывает первый сольный альбом. Чтобы привлечь к своей персоне внимание, звезда разместила снимок из туалета. На фото артистка запечатлена в черном бюстгальтере, розовой юбке и с приспущенными трусами. В комментарии к посту исполнительница написала, что ждет от газет Казахстана новых заголовков о высоком искусстве ее Instagram.