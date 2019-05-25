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Мобильные приложения помогают поддерживать физическую активность у женщин

Ученые из Калифорнийского университета провели исследования, доказавшие положительное влияние мобильных приложений в поддержании физической активности у женщин. Научная работа финансировалась Национальным институтом сердца, легких и крови США.
Мобильные приложения помогают поддерживать физическую активность у женщин

В исследовании приняли участие 210 физически неактивных женщин в возрасте 25 и 65 лет, которые были разделены на несколько групп, с учетом использования приложения, консультации специалиста. Далее измерилась физическая активность у представительниц прекрасного пола каждые 60 секунд ежедневно 9 месяцев. Данные за 90 дней показали, что контроль позволил участницам делать около 2000 шагов в день, что эквивалентно примерно 20 минутам ходьбы. Они также увеличили свою умеренную или активную подвижность на 18 минут в день. В последующий шестимесячный период эксперимента представительницы прекрасного пола сделали примерно на 1400 шагов больше, получив еще восемь минут физической активности. Исследователи отмечают, что такая тенденция указывает на то, что женщины смогли поддерживать хороший уровень активности выше своей начальной отметки.

Согласно эксперименту, мобильное приложение было одинаково эффективным, независимо от возраста человека, этнической принадлежности, индекса массы тела, образования и доходов. В тоже время отмечается, что сделанные выводы не касаются мужчин. Следующая цель ученых - усовершенствовать стратегии обслуживания, которые могут помочь поддерживать эти повышенные уровни активности в течение более длительного периода.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 16:46


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