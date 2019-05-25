Кети Топурия появилась на празднике в компании бывшего мужа Льва Гейхмана
Кети Топурия удивила фанатов своим появлением на детском празднике в компании бывшего мужа Льва Гейхмана. Короткий ролик певица разместила на странице 5-летней дочери Оливии в микроблоге Instagram.
Звездная семья запечатлена сидя за столиком. Маленькая Оливия с огромным леденцом разместилась между довольными родителями. На заднем фоне видны ростовые куклы. Солистка группы «А’Студио» не оставила комментарий к посту, дав поклонникам пищу для размышления.
Фанаты решили, что Топурия и Гейхман сошлись ради совместной дочери. Подписчики восхитились харизмой и артистизмом Оливии, назвав девочку смешной, позитивной и сладкой. Некоторые усомнились в воссоединении пары, поскольку недавно появились слухи о вспыхнувшем с новой силой романе звезды с рэпером Гуфом.