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Шоу-бизнес

Никита Пресняков призвал фанатов фотографироваться на фоне советских ковров

Никита Пресняков объявил новый челлендж, призвав фанатов фотографироваться на фоне советских ковров. Данная инициатива внуку Аллы Пугачёвой пришла в голову после просмотра фильма "Аладдин".
Никита Пресняков призвал фанатов фотографироваться на фоне советских ковров

Никита Пресняков опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram фотографию, которая должна стать вдохновляющим примером для многих фолловеров. В кадре сын Владимира Преснякова запечатлён в необычной для сегодняшнего дня обстановке, которая может у многих навеять ностальгические чувства. Музыкант призвал всех желающих присоединяться к его челленджу и делать фотографии на фоне советских ковров, висящих на стенах. Певец отметил, сейчас эта мода ушла в небытие, а ведь сотканный шерстяной предмет интерьера является идеальным фоном для семейных портретов и снимков с друзьями.

Многие подписчики исполнителя пообещали присоединиться к его челленджу, ведь он многим показался забавным. Другие заметили, они не представляют, где сейчас можно найти ковёр, ведь даже бабушки давно сняли их со стен. Нашлись и те, кто обвинили артиста в обмане. По их мнению, хозяин аккаунта не фотографировался на фоне ковра, а использовал фотошоп.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 04:08


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