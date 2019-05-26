Дмитрий Тарасов купил автомобиль в кредит

Дмитрий Тарасов стал владельцем нового «Гелендвагена», машину футболист купил в кредит. Сделка состоялась в одном из подмосковных салонов. Вместе с тем одна из экс-супруг спортсмена ожидает погашения долга по алиментам на значительную сумму.
Известный футболист славится своей любовью к дорогим иномаркам, знаменитость несколько лет пользуется внедорожником «Гелендваген» черного цвета. Вместе с тем он дарит автомобили своим супругам. Ольга Бузова несколько лет назад ездила на белоснежном Mercedec-Benz, но после развода Тарасов отнял автомобиль у известной телеведущей. Согласно имеющейся информации, машину он передарил Анастасии Костенко. Летом 2018 года стало известно, что футболист заложил две иномарки, причем одна из них являлась собственностью его бывшей жены.
Другая экс-супруга и дочь на протяжении года взыскивают алименты в судебном порядке. Это привело к наложению ареста на два автомобиля из-за образовавшейся задолженности по исполнительному листу. Вместе с тем Дмитрий Тарасов купил новый «Гелендваген» на условиях предоставленного ему кредита.