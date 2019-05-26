Памела Андерсон показала сына-манекенщика на Каннском фестивале
На ежегодном благотворительном балу, который проводится в рамках Каннского фестиваля, фотомодель и актриса Памела Андерсон пришла вместе со своим сыном Брэндоном Ли. 22-летний наследник знаменитости работает манекенщиком и уже привык к подобным мероприятиям.
Благотворительный бал amfAR Gala каждый год собирает весь цвет мирового светского общества для благой цели сбора средств на борьбу со СПИДом. Известная активистка и защитница окружающей среды Памела Андерсон не могла пропустить такое событие. В этом году, компанию на красной дорожке ей составил сын Брэндон Ли, которого она родила от барабанщика американской рок-группы Mötley Crüe.
22-летний Брэндон Ли уже некоторое время работает манекенщиком, успел принять участие в эротической фотосессии и даже подписать рекламный контракт с итальянским брендом Dolce&Gabbana.
Для выхода в свет Памела Андерсон выбрала персиковое платье в пол, а Брендон Ли выглядел очень элегантно в белом костюме с серебристыми пуговицами. Мать и сын чувствовали себя раскрепощенно и уверенно, позируя фотографам на красной дорожке.