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Шоу-бизнес

Памела Андерсон показала сына-манекенщика на Каннском фестивале

На ежегодном благотворительном балу, который проводится в рамках Каннского фестиваля, фотомодель и актриса Памела Андерсон пришла вместе со своим сыном Брэндоном Ли. 22-летний наследник знаменитости работает манекенщиком и уже привык к подобным мероприятиям.
Памела Андерсон показала сына-манекенщика на Каннском фестивале

Благотворительный бал amfAR Gala каждый год собирает весь цвет мирового светского общества для благой цели сбора средств на борьбу со СПИДом. Известная активистка и защитница окружающей среды Памела Андерсон не могла пропустить такое событие. В этом году, компанию на красной дорожке ей составил сын Брэндон Ли, которого она родила от барабанщика американской рок-группы Mötley Crüe.

22-летний Брэндон Ли уже некоторое время работает манекенщиком, успел принять участие в эротической фотосессии и даже подписать рекламный контракт с итальянским брендом Dolce&Gabbana.

Для выхода в свет Памела Андерсон выбрала персиковое платье в пол, а Брендон Ли выглядел очень элегантно в белом костюме с серебристыми пуговицами. Мать и сын чувствовали себя раскрепощенно и уверенно, позируя фотографам на красной дорожке.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 07:02


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