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Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон нарушила протокол Елизаветы II поцелуем

Кейт Миддлтон нарушила протокол, утвержденный Елизаветой II, и на официальном мероприятии Flower Show в Челси поцеловала королеву в щеку. Подобное поведение неуместно в общественных местах.
Кейт Миддлтон нарушила протокол Елизаветы II поцелуем

Миддлтон участвовала в создании композиций для цветочной выставки. Герцогиня Кембриджская взяла на себя шефство над королевой и провела для нее увлекательную экскурсию. Елизавета II осталась довольна супругой принца Уильяма.

Для выхода в свет Миддлтон надела легкое платье в пол, украшенное цветочным принтом, и туфли на небольшой танкетке. Выбор обуви удивил общественность, так как она находится под запретом королевы, недолюбливающей подобный фасон. Елизавета не стала делать герцогине замечание на людях, но одарила ее недовольным взглядом.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 19:38


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