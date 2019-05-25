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Шоу-бизнес

Фанаты Spice Girls разочарованы качеством новых концертов группы

Британская женская поп-группа Spice Girls возвращается на сцену. На днях в Дублине прошел первый концерт после долгого перерыва. Но фанаты остались разочарованы.
Фанаты Spice Girls разочарованы качеством новых концертов группы


Во время выступления группы появились проблемы со звуком и поклонники почти ничего не услышали. Социальны сети наполнились комментариями о том, что пожалели о покупке билета и ожидали намного лучшего.

Солистка Spice Girls Мел Би обратилась к поклонникам в Instagram и поблагодарила за то, что они пришли на дебютное выступление. В следующий раз всё будет в порядке.

В этот раз поп-группа выступает без экс-участницы Виктории Бекхэм. Всего у певиц запланировано 12 выступлений по Великобритании. Их поддерживают многие знаменитости. Дэвид Бэкхэм в посте в Instagram поддержал группу и пожелал успехов.

Некоторые британские источники сообщают, что неполадок со звуком быть не могло, так как Spice Girls выступала на большом стадионе, а там особая акустика.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 21:28


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