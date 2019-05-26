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Шоу-бизнес

Возлюбленная сына Валерии Анна Шеридан назвала самые плохие способы познакомиться с девушкой

Анна Шеридан решила поделиться имеющимся жизненным опытом и назвала самые плохие способы познакомиться с девушкой. Невестка Валерии призналась, некоторые мужчины ставят себя в глупое положение, пытаясь завязать отношения с противоположным полом.
Возлюбленная сына Валерии Анна Шеридан назвала самые плохие способы познакомиться с девушкой

Анна Шеридан, возлюбленная 20-летнего Арсения Шульгина, сына Валерии, любит делиться мыслями с поклонниками. Знаменитость ведёт личный микроблог, в котором регулярно рассказывает различные истории. На этот раз звезда коснулась темы знакомства мужчин с женщинами и перечислила самые глупые и неприятные способы, к которым прибегают кавалеры, стараясь заинтересовать незнакомок. По её мнению, самым неуважительным жестом является оставленная визитка с просьбой перезвонить. Мужчины с такой высокой самооценкой не интересуют представительниц прекрасного пола. По собственному признанию, хозяйку аккаунта тошнит от фразы "вашей маме зять не нужен". Люди, говорящие их, кажутся ей глупыми, как и глупые шутки и просьбы прислать фото. Агрессия и вовсе не обсуждается. С такими кавалерами иметь дела никто не хочет. Прилипчивые поклонники тоже утомляют постоянными письмами. Безнадёжными считает модель и попытки выманить девушку на свидание за подарок.

Многие поклонницы согласились с невесткой Валерии и рассказали немало своих аналогичных историй. Мужчины же поинтересовались у неё, как же на самом деле нужно начинать знакомство, но блогер не ответила на вопрос, заявив, что это опасно.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 06:24


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