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Авто

Стартовал выпуск кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения

Концерн General Motors из США и китайская компания SAIC дали старт производству кроссовера нового поколения Chevrolet Captiva. Основой для автомобиля послужил китайский Baojun 530, при этом дизайн моделей различен.
Стартовал выпуск кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения

Сборка машин проводится в тестовом режиме на производственной площадке SGMW Motors в Индонезии. На этом же заводе выпускают модель Wuling Almaz, которая является измененной версией Captiva. У последнего решетка радиатора выполнена в другом решении, имеются фирменные шильдики. На рынке предложат две версии машины: в 5- и 7- местном исполнении. По капотом кроссовера расположен 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 147 л. с. при 230 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии используется 6-ступенчатая МКПП, предусмотрен и бесступенчатый вариатор.

Кроссовер производится с передним приводом. Начало продаж запланировали на лето нынешнего года, автомобиль вначале станут поставлять в Таиланд и страны Южной Америки. Позднее продажи Chevrolet Captiva предполагаются и в других регионах мира.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 22:05


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