Стартовал выпуск кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения
Концерн General Motors из США и китайская компания SAIC дали старт производству кроссовера нового поколения Chevrolet Captiva. Основой для автомобиля послужил китайский Baojun 530, при этом дизайн моделей различен.
Сборка машин проводится в тестовом режиме на производственной площадке SGMW Motors в Индонезии. На этом же заводе выпускают модель Wuling Almaz, которая является измененной версией Captiva. У последнего решетка радиатора выполнена в другом решении, имеются фирменные шильдики. На рынке предложат две версии машины: в 5- и 7- местном исполнении. По капотом кроссовера расположен 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 147 л. с. при 230 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии используется 6-ступенчатая МКПП, предусмотрен и бесступенчатый вариатор.
Кроссовер производится с передним приводом. Начало продаж запланировали на лето нынешнего года, автомобиль вначале станут поставлять в Таиланд и страны Южной Америки. Позднее продажи Chevrolet Captiva предполагаются и в других регионах мира.