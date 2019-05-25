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Наталья Штурм предлагает Алсу развестись с мужем из-за скандала на шоу "Голос. Дети"

Наталья Штурм на свой официальной странице в социальной сети Instagram предложила Алсу развестись с мужем. По её мнению, так она сможет избежать дальнейшего развития скандала из-за шоу "Голос. Дети".
Наталья Штурм предлагает Алсу развестись с мужем из-за скандала на шоу "Голос. Дети"

Наталья Штурм рассказала своим подписчикам, как в 30-х годах прошлого столетия поступали люди, если одного из их семьи обвиняли органы госбезопасности и репрессировали. В таком случае, как правило, имелось лишь два решения - или следовать в ссылку за осуждённым, или отрекаться от него, выбирая общество. Звезда не знает, какие отношения складываются у Алсу с мужем, но если та желает очистить имя Микеллы Абрамовой от формирующегося имиджа, ей нужно действовать решительно и отстраниться от отца ребёнка, который, как считает хозяйка аккаунта, может иметь некоторое отношение к произошедшему во время финала шоу "Голос. Дети", хотя бы на фиктивном уровне. С другой стороны, если в семье царит лад и любовь, матери финалистки следует сохранить брак и уехать заграницу, где никто не будет знать о произошедшем.

Подписчики разделились во мнениях. Некоторые посчитали мысли артистки слишком радикальными, другие поддержали её. Многие же заверили, история слишком раздута прессой, когда случится другой скандал с новыми звёздами, о ней быстро позабудут и всё вернётся на круги своя.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 17:55


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