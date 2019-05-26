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Политика

Виталий Мутко заявил о предстоящем росте объёма финансирования программы обеспечения соцжильём до 800 млрд

Виталий Мутко рассказал о том, что объём финансирования программы обеспечения соцжильём уже в следующем году значительно возрастёт. По словам вице-премьера, сумма бюджетных средств достигнет 800 млрд рублей.
Виталий Мутко заявил о предстоящем росте объёма финансирования программы обеспечения соцжильём до 800 млрд

Виталий Мутко отчитался об очередном этапе реализации программы обеспечения соцжильём россиян. По его словам, в настоящий момент на очереди стоят ещё 2,5 миллиона граждан, нуждающихся в скором получении квартиры. Данный социальный проект начал действовать в 2015 году и с тех пор на него ежегодно выделяется по 67 млрд рублей, но этого объёма финансирования в 2020 году, учитывая необходимость выполнять следующие шаги, уже будет недостаточно. В связи с этим вице-премьер информирует о необходимости выделения 800 млрд.

Известно, все списки программы обеспечения россиян социальным жильём уже сформированы. Как сообщается на сайте ГлобалМСК, выплата социальных пакетов рассчитывается по формуле 1,5 норматива от оценочной стоимости фактического жилья.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 05:03


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