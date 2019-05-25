Альпинист из Великобритании покорил Эверест и умер
В субботу при спуске с Эвереста, высочайшей вершины мира, умер альпинист из Великобритании Робин Фишер. Летальный исход наступил на высоте 8,6 тыс. м после покорения пика, спортсмену было 44 года.
Британский альпинист вышел на маршрут в составе группы из шести человек, после успешного завершения подъёма спортсмены стали спускаться вниз. Фишер неожиданно стал жаловаться на плохое самочувствие, вскоре наступила смерть. О причине, вызвавшей летальный исход, не сообщается. Накануне, после покорения Эвереста, скончался спортсмен из США Дон Кэш. Альпинист исполнил свою мечту покорить вершины семи континентов. В 2018 году на маршруте, при восхождении на Эверест, умер россиянин, он был родом из Башкирии. Спортсмен поставил перед собой цель подняться на высоту свыше 8,5 тыс. м, но не дошел совсем немного.
Причиной летальных исходов, считают эксперты, является долгое нахождение в высотной зоне, где велик риск умереть из-за сердечной недостаточности вследствие нехватки кислорода. Наблюдается и значительное обезвоживание организма.