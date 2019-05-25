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Неправильно подобранный бюстгальтер может провоцировать головную боль

Американские эксперты рассказали о вреде, наносимом бюстгальтерами с косточками. Как выяснилось, неправильно подобранный лифчик может стать причиной головной боли.
Неправильно подобранный бюстгальтер может провоцировать головную боль

По словам специалистов, любая женщины с большим размером груди испытывает неизбежную боль от тяжести своих прелестей. Этот дискомфорт, однако, усиливается от ношениях бюстгальтера на косточках, который не подходит идеально. Неприятные ощущения затрагивают плечи, шею, создавая напряжение. Со временем верхнее нижнее белье деформируется и растягиваться, вызывая усталость мышц. Так называемые дуги внутри лифчика могут натирать кожу и привести к кожным заболеваниям, таким как контактный дерматит, порезы или проколы от изношенной или открытой проволоки. В этом же списке тяжелые аллергические реакции на дешевый металл. Бюстгальтер на косточках может быть виновником головной боли, которая проявляется с одной стороны. При снятии его практически сразу чувствуется облегчение.
Неправильно подобранный бюстгальтер может провоцировать головную боль

Стоит отметить, что в течение многих лет распространялся миф, что бюстгальтеры на косточках вызывают рак груди, блокируя дренаж лимфатической жидкости из нижней части молочной железы. Фактически, научные исследования не смогли определить какую-либо связь онкологическим заболеванием и предметом нижнего белья. Специалисты советуют не спать в лифчике, чтобы тело полностью расслаблялось, стараться как можно быстрее избавляться от изношенных бюстгальтеров, выбирать наиболее качественные и комфортные варианты.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 18:26


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