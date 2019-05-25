Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею со счетом 0:1
Сегодня в Словакии состоялся полуфинал чемпионата мира по хоккею. По результату трех периодов победу одержала команда из Финляндии, сумевшая забить россиянам 1 шайбу.
Практически сразу игра началась с удаления: на 5-й минуте со льда сошли Оливер Каски и Александр Овечки. Буквально через минуту Россия оказалась в меньшинстве из-за задержки клюшкой со стороны Никиты Кучерова. На исход периода это не повлияло - ни одна из команд не забила в ворота соперников.
Вторая часть игры тоже оказалась активной, но нерезультативной: несмотря на удачные маневры Капризова и Кузнецова, ворота успешно защищал Кевин Ланкинен. Владели шайбами команды практически одинаково - россияне с 54% и финны с 46%.
В третьем периоде игра стала более напряженной. После ряда опасных моментов возле российских ворот финн Марко Анттила забил шайбу, которая и решила исход игры - 1:0.