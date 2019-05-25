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Хоккей / Отдых

Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею со счетом 0:1

Сегодня в Словакии состоялся полуфинал чемпионата мира по хоккею. По результату трех периодов победу одержала команда из Финляндии, сумевшая забить россиянам 1 шайбу.
Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею со счетом 0:1

Практически сразу игра началась с удаления: на 5-й минуте со льда сошли Оливер Каски и Александр Овечки. Буквально через минуту Россия оказалась в меньшинстве из-за задержки клюшкой со стороны Никиты Кучерова. На исход периода это не повлияло - ни одна из команд не забила в ворота соперников.

Вторая часть игры тоже оказалась активной, но нерезультативной: несмотря на удачные маневры Капризова и Кузнецова, ворота успешно защищал Кевин Ланкинен. Владели шайбами команды практически одинаково - россияне с 54% и финны с 46%.

В третьем периоде игра стала более напряженной. После ряда опасных моментов возле российских ворот финн Марко Анттила забил шайбу, которая и решила исход игры - 1:0.

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Автор: Екатерина Кузнецова
Сегодня, 18:30


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