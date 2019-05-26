Эксперт не исключает начало новой информационной войны против Крыма из-за заявления главы генштаба ВСУ
Эксперт рассказал, чего стоит ожидать после очередного заявления представителя Украины по поводу Крыма. По его мнению, в скором времени можно ожидать новой фазы информационной войны против Республики после заявления главы генштаба ВСУ.
Недавно глава генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал о своей поездке в Крым, состоявшейся в 2010 году. Украинский военный отметил, в тот момент на полуострове, находящемся в составе Украины, можно было увидеть немало рекламы, представляющей российские торговые марки, а также флагов РФ. Представитель соседнего государства заявил, у него складывалось ощущение, что данный регион был будто пасынком Украины, ни чем не обязанным стране. Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал это, добавив, сказанные слова являются правдой, ведь почти за 20-летний период украинской правительство не вложило в инфраструктуру полуострова ни гривны. Крымский политолог Владимир Джаралла объяснил, с какой целью делаются эти заявления, о чём сообщается на сайте Nation News.
Он считает разговоры о "плохом остатке СССР" очередным витком внутренней борьбы за власть в Украине. После смены президента местные элиты постараются перехватить как можно больше рычагов влияния, а для этого нужно по уже сложившейся традиции во всех проблемах обвинять предыдущую власть. В итоге это приведёт к началу новой информационной войны против Крыма.