Настасья Самбурская о своем отце: “Он угробил мою жизнь”
Настасья Самбурская, которая предпочитает не общаться со СМИ и фанатами на тему семьи, записала откровенное видео в Instagram. В нем она рассказала о том, что купила своему отцу дом и сделала всё, чтобы он не влезал в ее жизнь, но она всё равно должна мужчину “тянуть”.
В кадре актриса появилась в домашней обстановке и заплаканная. С отцом звезда перестала общаться когда ей было 16 лет, и сейчас он объявился в ее жизни. Слепому на оба глаза мужчине Самбурская купила дом и взяла расходы на себя. В конце видео актриса расплакалась, а в комментарии под ним немного описала ситуацию.
“В итоге я должна переживать, тянуть чужого человека… Он не понимает, что нельзя пить со всеми подряд… Почему я должна нести ответственность за ничтожество, что угробило жизнь моей семьи и мою? СМИ за мной охотятся и предлагают деньги, а я просто хочу жить, заниматься творчеством и не хайпить на своей бездарности”, - рассказала Настасья Самбурская.
В конце поста актриса рассказала, что у нее не было выбора от кого родиться, но ее мама могла решить “от кого рожать”. Также она призвала женщин “не быть дурами”.
Фолловеры удивились столь откровенному рассказу Самбурской и принялись ее поддерживать. Многие считают, что она имеет право отказать отцу в помощи.