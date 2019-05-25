Настасья Самбурская о своем отце: “Он угробил мою жизнь”

“В итоге я должна переживать, тянуть чужого человека… Он не понимает, что нельзя пить со всеми подряд… Почему я должна нести ответственность за ничтожество, что угробило жизнь моей семьи и мою? СМИ за мной охотятся и предлагают деньги, а я просто хочу жить, заниматься творчеством и не хайпить на своей бездарности”, - рассказала Настасья Самбурская.

В кадре актриса появилась в домашней обстановке и заплаканная. С отцом звезда перестала общаться когда ей было 16 лет, и сейчас он объявился в ее жизни. Слепому на оба глаза мужчине Самбурская купила дом и взяла расходы на себя. В конце видео актриса расплакалась, а в комментарии под ним немного описала ситуацию.В конце поста актриса рассказала, что у нее не было выбора от кого родиться, но ее мама могла решить “от кого рожать”. Также она призвала женщин “не быть дурами”.Фолловеры удивились столь откровенному рассказу Самбурской и принялись ее поддерживать. Многие считают, что она имеет право отказать отцу в помощи.

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Автор: Екатерина Кузнецова

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